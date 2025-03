Herzstillstand! Eishockey-Ass stirbt mit 34

Malychin, der insgesamt auf 548 Spiele sowie 220 Scorer-Punkte (107 Tore, 113 Assists) in der KHL zurückblicken konnte, hatte seine Karriere im November 2023 beendet. Erst im Dezember hatte er schließlich in seiner Heimat Jekaterinburg einen Management-Posten in einem Sport- und Erholungskomplex übernommen.