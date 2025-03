„Die Freunderlwirtschaft steht uns zu oft im Weg!“

Ski-Österreich fehlt die Breite im Nachwuchs – für den Ex-Rennläufer und neunfachen Weltcupsieger Reinfried Herbst ist das kein Wunder, laut dem Salzburger läuft in der Ausbildung zu viel falsch. In der „Krone“ liefert der Kolumnist Lösungsansätze und spricht die gravierendsten Problemzonen schonungslos an.