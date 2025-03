Wer wird der neue Boss in der Olympia-Welt?

Bei der 144. Vollversammlung des Internationalen Olympischen Komitees wird der neue IOC-Präsident bzw. die neue IOC-Präsidentin gewählt. Die Entscheidung über die Nachfolge von Thomas Bach fällt in einem Luxusressort in Costa Navarino auf der Peloponnes in Griechenland. Gewählt wird am Donnerstag.