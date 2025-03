KI erhöht die Produktivität – ohne Job-Kahlschlag

Bei der Einführung von KI in Unternehmen liegt Deutschland über dem EU-Durchschnitt auf Platz elf. Spitzenreiter in Europa sind Dänemark, Finnland und die Niederlande. In der Forschung und bei der Anzahl der notwendigen Supercomputer belegt Deutschland einen vorderen Platz, fällt aber bei der Verfügbarkeit und Weiterverwendung der Daten im OECD-Vergleich der Industriestaaten mit Rang 24 weit zurück. Das Potenzial werde bisher also nur unzureichend genutzt, so die Studie.