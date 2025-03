Vertrag verlängert! Gartler bleibt weiter Rapidler

Der Steirer spielt seit über zwölf Jahren bei Rapid. In der laufenden Saison vertrat er Einser-Goalie Niklas Hedl bisher in zwei Partien. „Er nimmt diese Aufgabe hervorragend an und verkörpert sie auf eine Art und Weise, wie es nicht besser geht“, sagte Sport-Geschäftsführer Markus Katzer über den 28-Jährigen.