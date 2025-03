Salzburgs Feuerwehren rückten 16.625 Mal aus

Neuer Höchststand bei der Feuerwehrjugend

Zum Stichtag 31.12.2024 betrug der Stand der aktiven Mitglieder 11.347 (+ 15 Personen). Hinzu kommen 4407 nicht aktive Mitglieder, 166 Ehrenmitglieder und 1434 (+ 13) Jugendliche im Alter von 10 bis 15 Jahren. Die Mitgliederzahl der Feuerwehrjugend mit 94 Jugendgruppen ist auf dem höchsten Stand seit der Gründung im Jahr 1978. Auch das Interesse von Mädchen an der Feuerwehr nimmt zu, derzeit befinden sich 364 Mädchen in der Ausbildung. Im vergangenen Jahr sind 214 Jugendliche in den aktiven Dienst gewechselt und sind nun freiwillige Feuerwehrmänner und Feuerwehrfrauen.