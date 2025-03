Zigarettenreste lösten Großbrand in Golling aus

Tagelang waren die Ermittler am Werk, inspizierten den Brandort und sicherten Spuren. Jetzt sind sich die Experten sicher: Die glühende Asche einer Zigarette löste den verheerenden Brand eines Mehrparteienhauses in Golling aus. Eine Bewohnerin hatte nach einer Rauchpause auf dem Balkon ihren Zigarettenstummel in einen mit Erde befüllten Tontopf gestellt – kurz darauf nahm das Unheil seinen Lauf. Die Frau verweigerte vorerst jegliche Aussage.