„Hand-Spanier“ sorgt wieder für Aufregung

„Die Entscheidung des Schiedsrichters, kein Handspiel von Cucurella zu ahnden, wurde vom VAR überprüft und bestätigt – sein Arm befand sich in der erwarteten Position, ohne dass eine klare oder absichtliche Aktion in Richtung des Balles vorlag“, heißt es dort. Am Ende findet Arsenal ohnehin eine sportliche Antwort und setzt sich mit 1:0 durch.