Gestrandete ISS-Astronauten: Rückholung gestartet!

„Crew 10“ soll die „Crew 9“ ablösen

Die „Crew 10“ wird in der Nacht auf Sonntag am Außenposten der Menschheit etwa 400 Kilometer über der Erde erwartet und soll dort die „Crew 9“ ablösen – die US-Astronautin Suni Williams, ihre Kollegen Barry Wilmore und Nick Hague sowie den russischen Kosmonauten Alexander Gorbunow. Nach einigen gemeinsamen Tagen an Bord der ISS soll die „Crew 9“ dann zur Erde zurückkehren, während die „Crew 10“ bis zum Herbst im All bleiben soll.