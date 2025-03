„Plötzlich schwindelig“ – Augenthaler bricht ab

Zwischenzeitlich dürfte den Fans aber durchaus bang geworden sein. „Auge“, wie der legendäre Bayern- und DFB-Defensive genannt wird, trat in der Veranstaltungslocation „Capitol Nordhorn“ in Niedersachsen auf. „Die Fragen stell ich“ lautete das Motto des Abends – eine Anspielung an Augenthalers legendäre Pressekonferenz als Wolfsburg-Trainer 2007. Der Weltmeister hätte über seine bewegte Karriere plaudern sollen.