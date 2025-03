Langzeitarbeitsloser trifft auf 80-Stunden-Woche

„Krone“: Herr Olechno, Sie sind seit sechs Jahren arbeitslos. Wie kam es dazu?

Lech Olechno: Mein Lebenslauf ist kompliziert. Ich komme aus Polen, wo ich die Ausbildung zum Elektriker absolviert habe. In den 90er Jahren kam dann die Perestroika und ich wurde entlassen. Kurz danach habe ich eine Fernsehsendung gesehen, in der es um polnische Bürger im Ausland ging und wie gut es denen geht, auch ich träumte von einem besseren Leben, also habe ich den ersten Zug nach Westen genommen, der ging nach Lille. In Frankreich war es schwer, Arbeit zu finden, also zog ich nach Deutschland weiter. In Hamburg habe ich dann endlich eine gute Anstellung bei Holiday on Ice gefunden.