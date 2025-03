Neue Arznei: Rückenschmerz jetzt endlich besiegen

Bessere Lebensqualität

Das soll sich nun ändern: In jahrelanger Arbeit entwickelten die deutschen Forscher einen Cannabinoid-basierten Wirkstoff (VER-01), der aus speziellen Cannabis-Blüten gewonnen wird. In zwei Phase-III-Studien an 1700 Patienten in 100 Schmerzzentren in Deutschland und Österreich zeigte dieser nicht nur eine deutliche Schmerzlinderung, sondern verbesserte Schlafstörungen, Mobilität und Lebensqualität. Nebenwirkungen traten bei wenigen sehr geringfügig (z. B. Schwindel) auf, Abhängigkeits- oder Entzugssymptome gar nicht. Die Dosis blieb immer gleich, musste nicht erhöht werden.