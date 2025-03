„Man vergisst, dass auch Kinder im Stadion sind“

Christopher Trimmel zu Gast im „Krone“-Podcast „Legionär on air“. Neben Gesprächen über den Karriereweg des 38-Jährigen äußert sich der Union-Berlin im Gespräch mit Martin Grasl und Anatol Szadeczky auch zu den Ausschreitungen in Hartberg. „Man vergisst schnell, dass auch Kinder im Stadion sind“, so der Burgenländer.