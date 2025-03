„Wir brauchen Marcel!“ BVB hält an Sabitzer fest

„Giftig“, „mutig in der Passwahl“, „an vielen direkten Angriffen beteiligt“ – Dortmunds Marcel Sabitzer bekam für seinen starken Auftritt beim 2:1-Sieg in Lille tolle Kritiken, steht zum vierten Mal in seiner Karriere im Viertelfinale der Champions League. Trotz Vertrags bis 2027 kamen zuletzt Gerüchte über seine Zukunft auf.