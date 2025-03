Überraschung! Pallitsch & Bredlinger fahren zur WM

Zunächst war nur sicher gewesen, dass Raphael Pallitsch (1500 m) dank seiner heuer erzielten Topzeiten über die „Road to Nanjing“, das Qualifikations-System des Weltverbandes, in der Metropole am Jangtsekiang einen Startplatz fix hat. Durch zahlreiche Absagen für die WM in China rückte aber auch Caroline Bredlinger (800 m) in das kleine Teilnehmerfeld nach.