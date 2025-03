Wie lange Salzburgs Skilifte noch fahren

Angesichts des warmen und trockenen Wetters der vergangenen Wochen und Monate klingt es beinahe grotesk: Die Skisaison startete in diesem Winter so früh wie nie! Dank unerwarteter Neuschneemengen sperrten die Betreiber des Skigebiets Hochkeil bereits am 15. September erstmals auf – und das völlig ohne Kunstschnee.