Kristall-Showdown! Vorjahr soll als Vorbild dienen

Nach der wetterbedingten Absage in La Thuile steht in dieser Saison nur noch eine Abfahrt auf dem Programm: Jene kommende Woche Samstag beim Weltcupfinale in Sun Valley. Bei der wird es einen Dreikampf um die kleine Kristallkugel geben – mitten drinnen ist auch Titelverteidigerin Cornelia Hütter, der 16 Punkte auf Leaderin Federica Brignone fehlen.