Spaßhotel der 100 Möglichkeiten

Sogar in den Badezimmern wurde ein zweites, niedrigeres Waschbecken installiert. Und gleich beim Empfang, der neu gestalteten Rezeption, warten Stufen darauf, dass die Kleinen fast auf Augenhöhe alles mitkriegen, was die Erwachsenen denn so besprechen Florian Unseld, der Juniorchef des Post Family Resorts in Unken (Salzburg), mittlerweile selbst Vater einer kleinen Tochter, hat in seinem traditionsreichen Familienbetrieb wieder einmal ein neues Kapitel aufgeschlagen und Bereiche des Hauses weiterentwickelt.