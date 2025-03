„Kann Gefühle von Rio noch genau nachvollziehen“

Schon mit zweieinhalb Jahren war Tanja Frank in der Lage, ein kleines Boot zu steuern, mit fünf segelte sie ihre ersten Regatten. Da darf es nicht verwundern, dass sie nun mit 32 einen Schlussstrich hinter ihre erfolgreiche Karriere zieht, die 2016 im Gewinn der Bronzemedaille bei Olympia in Rio de Janeiro gipfelte, als sie an der Seite von Thomas Zajac im Nacra17 Österreich vor medaillenlosen Sommerspielen bewahrte. Eine Woche, an die sie noch oft zurückdenkt.