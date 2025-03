Nur 1:1! Frustrierter Arteta bricht Interview ab

In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit waren die „Gunners“ am Sonntag durch Bruno Fernandes in Rückstand geraten, in der 74. Minute rettete Declan Rice den Londonern immerhin noch einen Punkt. Die Chancen auf die Meisterschaften schrumpfen jedoch immer weiter, 15 Punkte (bei einem Spiel weniger) beträgt der Rückstand auf Leader Liverpool mittlerweile.