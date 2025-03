So wirkt sich die neue PV-Regelung auf Sie aus

Am Freitag beschloss der Nationalrat, die Umsatzsteuerbefreiung für kleine Photovoltaik-Anlagen zu beenden. Was heißt das für Ihre Anlage, die gerade in Planung ist? Wer bekommt die 16,6-prozentige Entlastung noch und welche Förderungsalternative steht jetzt zur Verfügung?