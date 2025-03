Geschottert, nicht gerührt! „Wird eine Schlacht“

Geschottert, nicht gerührt. 213 Kilometer, mit 16 Passagen über Schotter-Pisten. Die „Strade Bianche“ sind einer der wildesten Rad-Klassiker neben Paris-Roubaix. Felix Großschartner ist am Samstag der einzige Österreicher im Starterfeld, er fährt für Topfavorit und Vorjahressieger Tadej Pogacar im UAE-Express. Was der Profi daran mag – und was alle fürchten.