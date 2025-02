Anschlag geplant: 14-Jähriger bleibt in U-Haft

„Terrorbubi“ am 10. Februar festgenommen

Nach einem Tipp eines befreundeten Nachrichtendienstes wurde der Bursche mit türkischen Wurzeln am 10. Februar festgenommen – zwei Tage später wurde wegen des Verdachts der Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung bzw. kriminellen Organisation die Untersuchungshaft verhängt. Nur wenige Tage vor dem Blutbad in Villach ...