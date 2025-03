Zinshaus am Alsergrund verfällt seit Jahrzehnten

Innerhalb von nur 2 Jahren sind die Mietpreise um 25 Prozent gestiegen. Für Altbaumieten (Richtwert- und Kategoriemieten) und für Mieten im Gemeindebau sowie bei Genossenschaftswohnungen werden die Mieten mit 1. April 2025 nicht mehr steigen. Trotzdem: leistbarer Wohnraum ist in Wien mehr denn je gefragt. In der Harmoniegasse 10 im 9. Bezirk steht ein einst schmuckes Zinshaus seit geraumer Zeit größtenteils leer. Nur noch drei der insgesamt 16 Wohnungen sind bewohnt, während der Rest mit großen Schlössern von außen abgesperrt ist, wie sich beim „Krone“-Lokalaugenschein zeigt. Doch was steckt dahinter?