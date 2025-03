Hoch „Ingeborg“ sorgt für eine erste Hitzewelle

Von Deutschlandsberg bis Feldbach bis zu 20 Grad

Am heutigen Donnerstag ist in der Mur-Mürz-Furche zwar vereinzelt mit Frühnebel zu rechnen, aber der Rest des Tages präsentiert sich trocken und sehr sonnig. „Vor allem im Süden, zwischen Deutschlandsberg und Feldbach ist es am Donnerstag durchaus möglich, dass die 20-Grad-Marke geknackt wird“, sagt Koblinger. Eine ganz ähnliche Prognose hat der Meteorologe auch für den morgigen Freitag. Am Samstag wird es mit Höchsttemperaturen von bis zu 18 Grad auch nicht wirklich kälter und am Sonntag sind zwar ein paar Wolken zu erwarten, aber in den Alpen wird es auch föhnig, daher könnte die Quecksilbersäule erneut auf bis zu 20 Grad steigen.