Eine Reise ins Ich

Weil der mit dem Fasten einhergehende Verzicht gerade am Anfang fordernd sein kann, ist die stete Begleitung, die in Einrichtungen geboten wird – etwa durch Fastenbegleiter, Ärzte oder Diätologen – eine große Unterstützung. Auch der Austausch mit anderen Gästen kann neue Sichtweisen eröffnen. Dazu wohltuende Massagen, Therapien und leichte, tägliche Bewegung, vom Turnen bis zum Spaziergang in der Natur an der frischen Luft, wo man den Kopf frei bekommt. Auch Zeit in Stille mit mir selbst während eines Aufenthalts habe ich mittlerweile zu schätzen und zu genießen gelernt.