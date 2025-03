Sensationsteam kostete Partybefehl zu Fasching aus

Am Rosenmontag 2024 Amt übernommen

Am Rosenmontag vor einem Jahr, am 12. Februar 2024, trat Bo Henriksen seinen Dienst bei Mainz 05 an. Der dänische Trainer übernahm die Mannschaft auf Abstiegsplatz 17. Der Rückstand auf den rettenden 15. Rang betrug bereits neun Punkte. In Folge verloren Österreichs Teamspieler Phillipp Mwene und Co. von 13 Spielen nur gegen Leverkusen und Bayern München, beendeten die Saison auf Rang 13.