Hill: „Das ist mein Problem mit Red Bull Racing“

Zur Expertenrolle zähle jedoch auch, Kritik zu äußern, wenn diese angebracht und gerechtfertigt ist. „Ich bin der Meinung, dass Red Bull, insbesondere das Teammanagement, eine Verantwortung gegenüber dem Sport trägt. Wenn ihr Fahrer gelegentlich über das Limit hinausgeht, dann liegt es in ihrer Pflicht zu sagen: ‘Das geht so nicht.‘ Doch das tun sie nicht. Und das war immer mein Problem mit ihnen“, so der Weltmeister von 1996.