Kuriose Historie: Start in Halle, Ziel im Freien!

Rundbahn 195 Meter lang

Gemessen an diesen äußerst harten Umständen für die Hallen-Rekorde der Frühzeit, fanden die Rekord-Anfänge über 800 m und im Fünfkampf der Frauen (wo Caroline Bredlinger bzw. Verena Mayr Österreich in Apeldoorn vertreten) längst unter guten Bedingungen statt. Maria Sykora setzte im Palac Lodowy auf einer 195 m langen Rundbahn mit ihren 2:18,7 über 800 m als Achte bei den „4. Europäischen Hallenspielen“ in Belgrad 1969 den ersten Richtwert. Damit sind wir schon in der Zeit der Hallen-Europameisterschaften angelangt, 1970 fand in Wien in der Stadthalle die glänzende Premiere dieser Titelkämpfe statt. Im Fünfkampf, der erst spät ins EM-Programm kam, fixierte Melitta Aigner in Sofia 1981 mit 4037 Punkten den ersten ÖLV-Rekord.