„Wie und wie viel Vater möchte ich wirklich sein?“

In der öffentlichen Wahrnehmung sind es fast ausschließlich Frauen, die gefragt werden, wie sie Karriere, Familie und Kinder vereinbaren können. Männern wird diese Frage sehr selten gestellt, dabei betrifft sie das Thema genauso. Richard Schneebauer, Leiter der Männerberatung des Landes Oberösterreich, weiß um die Probleme. „Heute will grundsätzlich jeder ein guter Vater sein, das war ja nicht immer so. Doch sobald klar ist, dass Nachwuchs im Anmarsch ist, läuft das traditionelle Bild ab, das heißt: Jetzt muss mehr Geld her. Also arbeiten viele Männer nach der Geburt plötzlich mehr“, sagt der Experte.