„Lieber Nagel in Penis als Frauen-Fußball schauen“

„Gibt es keinen Männer-Sport?“

„Es tut mir leid, wenn ich so den ganzen Sport schmälere, aber das ist meine Meinung dazu“ – und wem es nicht passe, der könne sich seine Meinung in den Arsch stecken. „Gibt es keinen Männer-Sport, über den wir reden können?“ setzte Sheargold am Ende gar nach.