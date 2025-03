Nordische Kombination der Herren – ab 12 Uhr LIVE

Stefan Rettenegger gehört zu den Schnellsten in der Loipe, der 23-jährige Salzburger will ausgerechnet beim Saisonhöhepunkt erstmals in diesem Winter aufs Podest. „Es ist echt alles möglich. Es fehlt nur eine Kleinigkeit auf der Schanze, auf der Loipe fühle ich mich richtig cool“, sagte der 23-Jährige, der 2023 in Planica zweimal Team-Bronze geholt hatte. „Ich kann recht entspannt in die WM gehen. Ich habe alles drauf, kann nur überraschen und hoffentlich ein bisschen Übergepäck mitnehmen.“