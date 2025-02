Mit Import aus Japan auf Weg zur Olympia-Revanche

Dazu kam eine Luxation der rechten Schulter bei Anna-Maria, eine Operation an der linken Schulter bei Eirini. Doch letztlich reifte auch die Erkenntnis: „Wir sind noch nicht zu alt, um noch auf Topniveau abliefern zu können.“ Das Trio machte sich auf die Suche nach einer neuen Trainerin und schafften es, einen in der Szene prominenten Namen an Bord zu holen: Takako Nakajima.