„Keine Angst!“ Alligator-Held begeistert Golf-Fans

„Ich habe keine Angst“

Gut in Schwung zeigte sich auch Horschel, der auf dem Weg zum siebenten Loch einen rund zwei Meter langen Alligator mit dem Schläger zurück ins Wasser scheuchte. „Ich habe keine Angst vor ihnen“, sagte der achtfache PGA-Turniergewinner, der in Florida aufwuchs. „Sie haben mehr Angst vor dir. Meistens greifen sie dich nur in der Paarungszeit an.“ Die Aufregung dürfte sich bei Horschel tatsächlich in Grenzen gehalten haben, er erreichte das Clubhaus mit 5 unter Par.