Leukämie! Ex-Real-Kicker stirbt nach langem Leiden

In jenen Tagen Star-gespickte „Königliche“

Vor allem ein Roberto Carlos in dessen Hochzeit machte es dem Linksverteidiger Dorado wohl unmöglich, bei Real wahrlich Fuß zu fassen. Wie überhaupt die „Königlichen“ in jenen Tagen Star-gespickt waren, wie die Namen Iker Casillas, Steve MacManaman, Ivan Helguera, Fernando Hierro, Raul, Nicolas Anelka oder Guti beweisen.