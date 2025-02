Terror und Aktionismus: So sieht Gefahrenlage aus

In Österreich gilt auch weiterhin die zweithöchste Terrorwarnstufe, was strenge Sicherheitsvorkehrungen nötig macht. Auch am Tag des Opernballs. Doch nicht nur die Terrorgefahr hält die Einsatzkräfte auf Trab: Zwei Demonstrationszüge und eine Standkundgebung sind geplant. Die Polizei befürchtet zudem aktionistische Vorfälle – doch sie ist vorbereitet. Sprengstoffspürhunde, der Entschärfungsdienst sowie Beamte in Zivil und Uniform sind im Einsatz, um jede Gefahr im Keim zu ersticken.