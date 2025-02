Unmut bei Pleite! „Für mich nicht nachvollziehbar“

Hanzl blickt aber vor allem auf seinen Verein. Mit den Herren war das Traumziel das Halbfinale, jetzt soll‘s in den wohl blühenden Platzierungsspielen zumindest der fünfte Rang werden. Bei den Damen geht‘s in der Best-of-3-Viertelfinalserie am Samstag um den Aufstieg in die Top-4. Nach dem 3:0-Heimsieg soll auswärts bereits alles klar gemacht werden. „Unser Ziel ist der Titel“, so der Boss. „Wir haben die Mannschaft dazu.“