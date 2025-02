„Stirb!“ Alaba-Kollege nach Attacke ausgewechselt

Alaba in der Schlussphase im Einsatz

Zum Sportlichen: Real Madrid erkämpfte sich im Kampf um den Einzug ins spanische Cupfinale eine gute Ausgangsposition. Der Rekordmeister durch ein Tor von Endrick (19.) einen 1:0-Auswärtssieg. Das Retourmatch steigt am 1. April im Estadio Bernabeu. David Alaba wurde bei den Siegern in der 72. Minute für den Goldtorschützen eingewechselt.