Habesohn & Gardos verlassen im Sommer ihre Vereine

Habesohn war nach den Olympischen Spielen 2016 in Rio de Janeiro zu SV Mühlhausen gewechselt, im Sommer geht es für ihn innerhalb der deutschen Bundesliga zu Bad Königshofen. Für Gardos ist die siebente Saison in Rouen seine dort letzte, nachdem er die sieben Jahre davor in Chartres und damit auch in Frankreich gespielt hatte.