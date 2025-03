LIVE ab 17 Uhr: GAK muss gegen die Austria ran

Die Enttäuschung über den Heim-Nuller gegen die Bullen hielt sich in Grenzen, die violette Brust bleibt breit. „Wir sind auch nur Menschen“, betonte Kapitän Manfred Fischer zur ersten Niederlage nach zwölf Pflichtspielen samt elf Siegen. „Wir lassen uns davon sicher nicht beunruhigen.“ Immerhin hat man beste Erinnerungen an die Merkur Arena von Graz. Dort eliminierte man Sturm am 1. Februar im Cup-Viertelfinale, sechs Tage später rang man dem Meister am selben Ort immerhin ein Remis ab.