Österreichischer Frauenlauf: Weil wir es können!

Was hinter dem Leitsatz steckt, erklärte Organisatorin Ilse Dippmann bei der Auftaktpressekonferenz in Wien: „Egal was wir uns vornehmen - man muss es selber wollen, um Erfolg zu haben. Ob zum Beispiel vom Walken zum Laufen wechseln, statt der 5-km-Strecke die 10 km probieren, die Zeit um ein paar Sekunden verbessern oder einfach einmal den Beginn zu wagen. Es ist immer der individuelle Wunsch, in Bewegung zu sein. Ich bin der festen Überzeugung, dass jedes Mädchen und jede Frau ihre Wünsche verwirklichen kann. Wir müssen nur den ersten Schritt setzen.“ Unabhängig von Laufniveau, Religion, Alter und Herkunft!