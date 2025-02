Luke Donald schlägt bei Austrian Alpine Open ab

Mit Donald ist den Veranstaltern um Edwin Weindorfer eine Top-Verpflichtung gelungen. Der 47-jährige Engländer war in den Jahren 2011 und 2012 56 Wochen lang die Nummer eins der Golf-Weltrangliste und führte vor zwei Jahren Team Europa mit dem ÖGV-Profi Sepp Straka zum Erfolg in Rom. Donald ist auch Kapitän, wenn Team Europa im kommenden September auf dem Bethpage Black Course in Farmingdale/New York den Titel verteidigt.