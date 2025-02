Nun körpereigene Abwehrkräfte maximieren!

Wer auf „Nummer sicher“ gehen will, muss aber auch bedenken, dass es zahlreiche Faktoren gibt, die mitbestimmen, wie gut (oder schlecht) Nährstoffe vom Körper aufgenommen werden: So sollte man etwa wissen, dass die Vitamine A, D, E und K fettlöslich sind und man diese daher am besten in Verbindung mit Fett zuführt. Vitamin C fördert wiederum die Aufnahme von Eisen aus pflanzlichen Quellen. Wie wäre es also mit Kichererbsen-Paradeiser-Salat oder einer Kombination aus Tofu und Brokkoli?