„Ich glaube daran, dass die Burschen es schaffen“

Im dritten und letzten Spiel des Pre-Play-offs fällt am Freitag die Entscheidung darüber, ob die Vienna Capitals in das Viertelfinale der ICE Hockey Liga einziehen. Die „Krone“ sprach mit Caps-Legende Rafael Rotter, aktuell Assistant-Coach bei Kitzbühel in der Alps Hockey League, über seine Erinnerungen an Entscheidungsspiele mit den Capitals.