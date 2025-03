Mit Detox jetzt leicht in den Frühling starten

Der lange Winter hat bei vielen Menschen Spuren hinterlassen. Nicht nur zu sehen an Kleidungsstücken, die zu eng geworden sind, sondern auch am fehlenden Wohlbefinden: Die schwere, zuckerreiche Kost sowie zu wenig Bewegung in den vergangenen Monaten führten zu körperlicher wie seelischer Trägheit und mitunter Extrakilos.