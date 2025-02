Tesla-Firmenwert wieder unter eine Billion Dollar

Teslas Absatz in Europa sank im Jänner um 45 Prozent, zeigten die jüngsten Daten der European Automobile Manufacturers Association (ACEA) am Mittwoch. Die Verkäufe aller Elektrofahrzeuge am Kontinent schnellten indes im selben Monat um 37 Prozent in die Höhe. In Österreich blieb Tesla bei den Pkw mit Elektroantrieb in Jänner allerdings die wichtigste Marke vor VW, BMW, Renault und Audi.