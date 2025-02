„Bombe“, Standing Ovations: Arnautovic begeistert

Erinnerung an Nachmittage in Wien

„Arnautovics Bombe“, titelte die „Gazzetta dello Sport“ nach dem Spiel in fetten Lettern. Und lobte den ÖFB-Kicker nach seinem Kunststück in den höchsten Tönen: „Der Bursche mit den Tattoos erinnerte sich an die Nachmittage, an denen er in Wien an seiner Technik gefeilt hatte.“