Traumtor! Arnautovic schießt Inter ins Halbfinale

Damit kommt es in dieser Saison zu zwei weiteren Mailänder Derbys. Das Cup-Halbfinale gegen den Lokalrivalen AC Milan geht am 2. und 23. April in Hin- und Rückspiel über die Bühne. Der zweite Mailänder Topclub war schon am 5. Februar mit einem 3:1-Erfolg gegen die AS Roma weitergekommen.