Regionalliga 2.0: So sah Plan aus – und was fehlt?

Bis auf die Regionalliga Ost (Klubs aus Wien, Niederösterreich und dem Burgenland) herrschte bei vielen Vereinen der dritten Fußball-Leistungsstufe (Regionalliga Mitte, Regionalliga West) Unzufriedenheit. Weite Wege – wie etwa in der „Mitte“ (Oberösterreich, Steiermark, Kärnten) –, immer weniger werdende lokale Duelle, dadurch ausbleibende Fans – und am Ende weniger Geld. Also: Eine Reform sollte her!