Eklat um Routinier: Diebstahl, Prügel, Ultimatum!

Rastorgujevs kocht vor Wut! Der lettische Routinier bezichtigte Co-Trainer Ilmars Bricis in einem Interview des Ski-Diebstahls, wie „Latvijas Sabiedriskais medijs“ berichtet. Der Zwischenfall soll sich am Rande des WM-Massenstarts in Lenzerheide zugetragen haben.